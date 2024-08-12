Битва за Суперкубок Европы: где смотреть матч Реал – Аталанта

Официально сезон европейского футбола стартует после матча за Суперкубок УЕФА. В игре встречаются победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.

В среду, 14 августа, между собой в поединке за европейский Суперкубок в ожесточенной битве встретятся победитель Лиги чемпионов – Реал Мадрид и триумфатор Лиги Европы – Аталанта, сообщает 24 канал.

Читайте также Новое обещание Анчелотти: на каких условиях Лунин сможет остаться в Реале

Где смотреть матч Реал – Аталанта

Матч за Суперкубок УЕФА между Реал и Аталантой состоится в столице Польши, Варшава, на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. Игра начинается в 22:00 по киевскому времени.

Матч-открытие европейского клубного сезона можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов-2023/2024 "Королевский клуб" победил в финале дортмундскую Боруссию со счетом 2:0. Бергамаски одолели в финальном матче непобедимый Байер Леверкузен Хаби Алонсо – 3:0.

История противостояний Реала с Аталантой

За все время Реал и Аталанта сыграли между собой два матча в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. На выезде "Королевский клуб" минимально переиграл коллектив Гасперини (1:0), а во втором матче на Сантьяго Бернабеу с комфортным преимуществом обыграли бергамасков (3:1) и прошли дальше.