Суперкомпьютер определил шансы сборной Украины выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Суперкомпьютер статистической компании Gracenote оценил шансы футбольных сборных в Группе D отбора на чемпионат мира-2022 занять итоговое второе место.

Вторая позиция в таблице позволяет принять участие в стыковых матчах, победитель которых выходит на мундиаль.

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Аналитики Gracenote дают это место Боснии и Герцеговине. Шансы подопечных Ивайло Петева оцениваются в 42,88%. Вероятность того, что второй финиширует сборная Украины, равняется 35.33%. Следом идут Финляндия – 21.09% и Франция – 0.7%.

Что прогнозируют в Favbet

Эксперты букмекерской компании Favbet не верят, что Франция сможет потерять первое место в группе. Так что ставки на это не принимают. А на то, что Украина станет первой в квинтете, выставили коэффициент 300. Для примера, ставки на победу Финляндии в группе принимают с коэффициентом 100, а Боснии и Герцеговины – 150.

В компании выше Gracenote оценивают шансы сборной Украины занять второе место в группе. Коэффициент на то, что именно "сине-желтые" в итоге будут на второй позиции – 2,5. На то, что вторыми в итоге окажутся боснийцы – 2,8. Шансы Финляндии оценены коэффициентом 3,3.