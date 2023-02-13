Не забыли за Украину: на Супербоуле выразили поддержку украинцам в войне с Россией

В США произошло одно из самых грандиозных событий в американском спорте – Супербоул. Это финальный матч по американскому футболу. На этот раз там не обошлось без упоминания об Украине.

Супербоул – это финальный матч между командами в американском футболе в США, в котором и определяется чемпион. Этот матч проходит в начале года (с 2022 года – во второе воскресенье февраля), и является самым популярным среди американцев спортивным событием.

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В 2023 году победу в финале одержала команда Канзас-Сити Чифс, обыгравшая Филадельфию Иглс со счетом 38:35.

В 2023 году самый дешевый билет на матч стоил 3200 долларов (падение произошло как из-за команд, которые играли, так и через стадион в Глендейле). Например, в 2022 году Супербоул состоялся на SoFi Stadium в пригороде Лос-Анджелеса, а в матче приняла участие команда Лос-Анджелес Ремс. И тогда билеты в среднем стоили 10 тысяч долларов.

Это отмечается и на трансляции – показ 30-секундного рекламного ролика в перерыве матча в 2023 году обошелся в 7 миллионов долларов. А компании активно соперничают за то, кто покажет самый креативный ролик.

Однако во время матча не забыли и об украинцах. Еще перед началом матча на стадионе транслировали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, на самом стадионе были и украинцы, получившие порцию аплодисментов от публики.

На стадионе также почтили украинских игроков в американский футбол, которые сейчас воюют на передовой в войне против России. Соответствующую фотографию опубликовал космонавт Скотт Келли, также амбасадор платформы United24.