"Сухой лист" в ворота Дженоа Шевченко признан голом месяца в Серии А: видео шедеврального удара
Источник:ютуб-канал Серии А
Защитник Ювентуса Хуан Куадрадо стал автором лучшего гола Серии А в декабре. Колумбиец забил прямым ударом с углового, закрутив мяч в дальний верхний угол.
Лучший гол месяца
В матче 16-го тура против Дженоа (2:0) Андрея Шевченко он решился на прямой удар с углового. Мяч после его удара полетел по недосягаемой траектории, не оставив шансов голкиперу "грифонов" Сальваторе Сиригу спасти ситуацию.
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По словам Куадрадо, он собирался сначала подать на ближнюю штангу, чем рассмешил вратаря Дженоа в перерыве того матча.
Видео гола Куадрадо
Это уже второй гол с углового, забитый в этом туре Серии А – в похожем стиле забил полузащитник Интера Хакан Чалханоглу в игре с Ромой (3:0).
- В текущем сезоне Куадрадо провел за Ювентус 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.
- Ювентус ушел на рождественские каникулы в зоне еврокубков, отставая на три очка от зоны Лиги чемпионов. Дженоа во второй половине чемпионата должна вести борьбу за сохранение прописки в Серии А.