"Сухой лист" в ворота Дженоа Шевченко признан голом месяца в Серии А: видео шедеврального удара

Защитник Ювентуса Хуан Куадрадо стал автором лучшего гола Серии А в декабре. Колумбиец забил прямым ударом с углового, закрутив мяч в дальний верхний угол.

Лучший гол месяца

В матче 16-го тура против Дженоа (2:0) Андрея Шевченко он решился на прямой удар с углового. Мяч после его удара полетел по недосягаемой траектории, не оставив шансов голкиперу "грифонов" Сальваторе Сиригу спасти ситуацию.

Как это было Чуда не произошло: Ювентус нанес очередное поражение Дженоа Шевченко – видеообзор матча

По словам Куадрадо, он собирался сначала подать на ближнюю штангу, чем рассмешил вратаря Дженоа в перерыве того матча.

Видео гола Куадрадо

Это уже второй гол с углового, забитый в этом туре Серии А – в похожем стиле забил полузащитник Интера Хакан Чалханоглу в игре с Ромой (3:0).