Судьба Петракова в сборной Украины: Павелко озвучил детали

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о решении по поводу дальнейшей судьбы наставника сборной Украины Александра Петрова в национальной команде. Он отметил, что у главы "сине-желтых" не простая ситуация в команде.

Решения примут после матча с боснийцами

По словам Павелко, судьба Петракова решится после матча с боснийцами. В УАФ планируют подвести итоги отбора к чемпионату мира-2022.

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У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора к чемпионату мира-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом и нельзя говорить, что это ответственность Александра Васильевича,

– сказал Павелко.

Президент УАФ подчеркнул, что никого в выступлениях сборной не обвиняет, поскольку штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро-2020.

"Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить", – подчеркнул Павелко.