Судьба Петракова в сборной Украины: Павелко озвучил детали
Источник:Радио НВ
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о решении по поводу дальнейшей судьбы наставника сборной Украины Александра Петрова в национальной команде. Он отметил, что у главы "сине-желтых" не простая ситуация в команде.
Решения примут после матча с боснийцами
По словам Павелко, судьба Петракова решится после матча с боснийцами. В УАФ планируют подвести итоги отбора к чемпионату мира-2022.
Смотрите также Павелко подтвердил, что Шевченко действительно мог возглавить сборную Турции.
У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора к чемпионату мира-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом и нельзя говорить, что это ответственность Александра Васильевича,
– сказал Павелко.
Президент УАФ подчеркнул, что никого в выступлениях сборной не обвиняет, поскольку штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро-2020.
"Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить", – подчеркнул Павелко.
- Сборная Украины 16 ноября встретится в решающем матче квалификации на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Игра начнется в 21.45.
- После увольнения Шевченко с должности главного тренера сборной Украины Александр Петраков возглавил национальную команду. Впрочем, как исполняющий обязанности главного тренера.
- Срок контракта Петракова неизвестен, УАФ, да и сам тренер дат работы со сборной не называли.