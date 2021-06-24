Судьба дала нам второй шанс, – Зубков оценил выход Украины в плей-офф Евро-2020

Сборная Украину 29 июня сыграют в плей-офф Евро-2020 против Швеции. Вингер команды Александр Зубков поделился ожиданиями перед игрой и рассказал о своем восстановлении после травмы.

Шанс реабилитироваться в глазах болельщиков

Украинская сборная вышла в плей-офф Евро-2020 только благодаря результату матча Швеция – Польша, который завершился победой шведов (3:2). Наши футболисты наблюдали за поединком в гостинице. Александр Зубков рассказал об удаче Украины и о сильных сторонах соперника.

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Вингер считает, что шведы своим результатом дали второй шанс для сборной Украины на этом чемпионате Европы. Украинцы поздравили друг друга и пошли на ужин.

Безусловно, пришлось немного понервничать. В любом случае, судьба дала нам второй шанс, я считаю, грех таким шансом не воспользоваться. Мы были в этот момент на ужине. Как только игра закончилась, все радовались, друг друга поздравляли,

– сказал Зубков.

Зубков восстанавливается от травмы

Футболист фланга получил травму в матче против Нидерландов в первом туре Евро-2020. Александр досрочно покинул поле и пропустил следующие два поединка против Северной Македонии и Австрии.

На пресс-конференции игрок рассказал, что его восстановление находится на финальной стадии. Зубков плавает в бассейне и работает в тренажерном зале. Уже 25 июня Александр надеется приступить к беговой работе. Все идет по плану, поэтому не исключено, что футболист сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро.

Сильные стороны Швеции

По словам Зубкова, тренерский штаб Украины до малейших частиц разберет игру шведов. Команда будет серьезно готовиться к матчу против их же спасителей на этом чемпионате Европы. Отметим, что Швеция в статусе лидера группы Е вышла в плей-офф. Она опередила самих испанцев и оставила за спиной Словакию и Польшу.

Я видел их игры с Испанией и Польшей. Могу сказать, что против Испании они играли в оборонительный футбол и очень хорошо это делали. Также у них есть хорошая линия атаки и квалифицированные игроки, которые могут разобраться один на один и выжать из микромомента гол,

– рассказал вингер.

Команда Андрея Шевченко иметь преимущество при подготовке. У украинских футболистов на два дня больше перерыв между матчами, чем у шведов. Наш следующий соперник – очень организованная команда. Но по мнению Зубкова, Украина найдет свой шанс и воспользуется им на все 100%.

Поединок 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Стартовый свисток судьи на стадионе в Глазго (Шотландия) прозвучит в 22:00.