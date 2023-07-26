Мудрик бы заценил: Шахтер оригинально представил новый игровой номер лидера сборной – видео

Донецкий Шахтер продолжает готовиться к старту нового сезона. Несколько футболистов коллектива сменили свои игровые номера.

Георгий Судаков с Дмитрием Криском избрали себе новые игровые номера, свободные в Шахтере. Один из лидеров молодежной сборной Украины U-21 Судаков в новом сезоне будет выступать под легендарной 10-й.

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Новая "десятка" Шахтера

Георгий избрал номер, под которым выступал его друг, а теперь еще и левый вингер Челси Михаил Мудрик. Также с этой цифрой на спине играли бывшие звезды донецкого клуба из Бразилии Виллиан и Бернард.

Презентация нового игрового номера Судакова: смотрите видео

Видео презентации нового номера Криськива можно просмотреть в инстаграмме Шахтера. Дмитрий получил футболку с новым номером из рук Судакова. Именно под этим номером Георгий играл в прошлом сезоне.

Шахтерское сердце Георгия Судакова

Георгий Судаков – воспитанник донецкого Шахтера.

Зимой 2021 футболист присоединился к первой команде "горняков".

С этого момента 20-летний Судаков превратился в настоящего лидера донецкого клуба. В футболке Шахтера провел уже 67 матчей – 10 голов и 12 ассистов.

Ему уже прочат большую футбольную карьеру. Его трансферная стоимость оценена в 15 миллионов евро (данные Transfermarkt).

Недавно Георгий помог сборной Украины U-21 на молодежном Евро-2023. Судаков был одним из лидеров и довел команду в полуфинал. Полузащитник Шахтера даже оформил дубль в ворота Франции.

. 29 июля Шахтер начинает для себя сезон-2023/2024 в УПЛ. "Горняки" сыграют против Металлиста 1925 года, который станет первым официальным матчем для нового главного тренера дончан Патрика ван Леувена. Начало встречи в 17.00.