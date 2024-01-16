"Играл на уколах": лидер Шахтера признался, что заканчивал сезон с повреждением
Источник:ФК Шахтер
Донецкий Шахтер начал подготовку ко второй части сезона-2023/2024. "Горняки" проводят тренировочный процесс под руководством обновленного тренерского штаба в солнечной Турции.
Вместе с командой зимний сбор вовлекается Георгий Судаков. О 21-летнем атакующем полузащитнике было много слухов, пресса активно сватает питомца "горняков" к европейским грандам. Однако Георгий продолжает быть игроком донецкого клуба.
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У лидера Шахтера были проблемы со здоровьем
Судаков откровенно признался, что после матча против житомирского Полесья почувствовал боль в паху. Потому последний месяц перед отпуском Георгий отыграл на уколах. Но даже во время отдыха футболист проявил свой профессионализм.
Полузащитник Шахтера уже после полутора недель отдыха вернулся к тренировкам под руководством своего индивидуального тренера, поэтому подошел к сборам в тонусе.
Судаков признался, что первые тренировки на собрании всегда сложны, ведь команда работает без мяча, но необходимы для дальнейшей работы в будущем.
Сейчас была тренировка очень сложная, потому что она была интенсивной без мячей. Мы побегали, тест проделали. Но это нужная тренировка для нашего будущего. Скажем так, мы его выдержали, потому немного устали. Но уже с завтрашнего дня начинаем тренироваться и готовиться к нашим целям. А наша цель – Лига Европы и матч против Марселя,
– рассказал Георгий.
Напомним, что Шахтер закончил первую часть сезона-2023/2024 на 4 месте турнирной таблицы, набрав 31 балл. Подопечные Марино Пушича вылетели из Лиги чемпионов, но продолжат выступления в Лиге Европы.
Главное о футбольной карьере Георгия Судакова
- Шахтер пока является единственным клубом в карьере Судакова. 21-летний полузащитник имеет контракт с дончанами до 30 июня 2028 года.
- С января 2021 года выступает за первую команду "горняков", за которую уже провел 85 матчей (13 голов и столько же ассистов).
- В сезоне-2023/2024 Судаков уже принял участие в 18 поединках, в которых отличился 3 мячами и 1 результативной передачей.
- Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро (данные Transermarkt). Однако Шахтер хочет выручить при Георгии гораздо больше. Говорят о 30-40 миллионах, а кто-то даже поговорил о близкой сумме к той, которую клуб заработал за трансфер Михаила Мудрика в Челси.
- Наибольшими претендентами на Судакова есть Наполи и Ювентус.