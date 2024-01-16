"Играл на уколах": лидер Шахтера признался, что заканчивал сезон с повреждением

Донецкий Шахтер начал подготовку ко второй части сезона-2023/2024. "Горняки" проводят тренировочный процесс под руководством обновленного тренерского штаба в солнечной Турции.

Вместе с командой зимний сбор вовлекается Георгий Судаков. О 21-летнем атакующем полузащитнике было много слухов, пресса активно сватает питомца "горняков" к европейским грандам. Однако Георгий продолжает быть игроком донецкого клуба.

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У лидера Шахтера были проблемы со здоровьем

Судаков откровенно признался, что после матча против житомирского Полесья почувствовал боль в паху. Потому последний месяц перед отпуском Георгий отыграл на уколах. Но даже во время отдыха футболист проявил свой профессионализм.

Полузащитник Шахтера уже после полутора недель отдыха вернулся к тренировкам под руководством своего индивидуального тренера, поэтому подошел к сборам в тонусе.

Судаков признался, что первые тренировки на собрании всегда сложны, ведь команда работает без мяча, но необходимы для дальнейшей работы в будущем.

Сейчас была тренировка очень сложная, потому что она была интенсивной без мячей. Мы побегали, тест проделали. Но это нужная тренировка для нашего будущего. Скажем так, мы его выдержали, потому немного устали. Но уже с завтрашнего дня начинаем тренироваться и готовиться к нашим целям. А наша цель – Лига Европы и матч против Марселя,

– рассказал Георгий.

С Марселем "горняки" сыграют уже в феврале 2024 года. Первый поединок намечен на 15 февраля и состоится на поле Шахтера в немецком Гамбурге. Ответный матч – 22 февраля во Франции. Что касается УПЛ, то "кроты" сыграют свой первый поединок второй части чемпионата против Александрии.

Напомним, что Шахтер закончил первую часть сезона-2023/2024 на 4 месте турнирной таблицы, набрав 31 балл. Подопечные Марино Пушича вылетели из Лиги чемпионов, но продолжат выступления в Лиге Европы.

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