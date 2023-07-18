Похоронили фаворитов: голы звезд сборной Украины попали в топ-5 Евро-2023 – яркое видео

Молодежное Евро-2023 закончилось еще 8 июля, но авторов лучших голов определили только сейчас. Без украинского следа в этой подборке не обошлось.

Мячи Георгия Судакова и Артема Бондаренко признали одними из лучших на Евро-2023 в Грузии и Румынии. Оба были забиты в четвертьфинале турнира в ворота Франции.

Следует узнать Когда украинские клубы сыграют в еврокубках: дать жеребьевку и матчи, потенциальные соперники

Украинцы среди лучших

Судаков со своим голом после крутой передачи Михаила Мудрика замкнул топ-3, а поиздевавшийся над защитником мяч Бондаренко получил почетное пятое место. Тогда этот поединок закончился со счетом 3:1 в пользу Украины. Третий гол забил тоже Георгий Судаков, но с пенальти, которое сделал Мудрик.

Лучшим голом молодежного Евро-2023 признали мяч Жоау Невеша в матче Португалия – Бельгии (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа.

Также в пятерку лучших попали грузин Зурико Давиташвили (2-я позиция, Нидерланды – Грузия) и француз Арно Калимуэндо (5 место, Франция – Италия).

Топ-10 лучших голов молодежного Евро-2023: смотрите видео

Напомним, что команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала турнира, где разгромно уступила Испанию 5:1.

Победителем молодежного Евро-2023 стала Англия, которая в финале минимально обыграла испанцев 1:0. Отметим, что на девятой компенсированной к матчу минуте "Фурия Роха" не реализовала пенальти, а команды доиграли поединок в меньшинстве через два изъятия.