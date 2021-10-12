Судаков и Бондаренко не забили пенальти в стиле Месси и Суареса в матче сборной Украины: видео

Молодежная сборная Украины по футболу 12 октября встретилась с командой Фарерских островов в отборе на Евро-2023. Украинская команда потеряла шанс отличиться голом с пенальти.

До Месси и Суареса еще не доросли

В конце первого тайма сборная Украины побеждала 1:0. Подопечные Руслана Ротаня получили право пробить пенальти после вероятной ошибки арбитра.

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Рефери увидел нарушение правил в действиях Андриаса Єдмундссона и назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел игрок Шахтера Георгий Судаков. Полузащитник решил разыграть пенальти.

Судаков не пробил по воротам, а отдал пас на партнера по Шахтеру Артема Бондаренко. Последний успел к мячу, однако пробил в голкипера.

Видео незабитого пенальти

Потерянный пенальти разгневал наставника украинцев Руслана Ротаня. Тренер показал жест, вероятно, в адрес кого-то из футболистов, которым дал понять о горячем разговоре в раздевалке.

Судаков и Бондаренко уже разыгрывали пенальти

Интересно, что пара Судаков – Бондаренко уже разыгрывала пенальти в 2019 году.

Футболисты разыграли пенальти в матче молодежных команд Шахтера и Мариуполя. Тогда игроки Шахтера таки забили гол.

Как Судаков и Бондаренко разыграли пенальти в Шахтере – видео

Разыгрывать пенальти вошло в моду в 2016 году. Тогда игроки Барселоны Лионель Месси и Луис Суарес успешно разыграли одиннадцатиметровый в поединке против Сельты.

Месси и Суарес разыграли пенальти – видео