Суд наложил арест на счет футбольного клуба Сантос из-за трансфера игрока в киевское Динамо

Бразильский футбольный клуб Сантос в 2010 году продал в киевское Динамо нападающего Андре. В 2022 году из-за этого трансфера на счет Сантоса был наложен арест.

Трансфер Андре обошелся Динамо в 8 миллионов евро (в то время это было 17,7 миллиона бразильских реалов). 25% этой суммы должна была получить компания DIS. Но так и не получила их.

DIS подали в суд, где добились блокировки счетов Сантоса на сумму около 12 миллионов бразильских реалов. Причина в том, что за это время реал значительно обесценился по отношению к евро. Если в 2010 году доля DIS за трансфер составила 4,425 миллиона реалов, то теперь же после инфляции эта сумма выросла до более 12 миллионов реалов.

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Пока на счетах Сантоса обнаружили чуть более 124 тысяч реалов, которые были перечислены на судебный счет и переданы DIS. Сантос подал апелляцию на это решение, но ее отклонили.

При том, что в 2021 году Сантос и DIS вели переговоры по урегулированию этой ситуации. Но к концу года так и не смогли договориться.

Что касается Андре, то в Динамо он перешел летом 2010 года. Но в Киеве проявить себя не сумел, сыграв всего 9 матчей. После этого зимой 2011 года перешел в аренду в Бордо до конца сезона. Летом 2011 года Динамо еще раз отдало его в аренду – в этот раз в бразильский Атлетико Минейро. А через год продало его в этот клуб за 5,8 миллиона евро.

После этого Андре сменил немало бразильских клубов. Еще дважды возвращался в Европу – был игроком португальского Спортинга и турецкого Газиантепа. Последним его клубом был бразильский Спот Ресифе. С начала 2022 года футболист находится без клуба.