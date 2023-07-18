После потери должности в сборной: легенда МЮ получил приговор по поводу сексуального насилия
Источник:Manchester Evening News
Судебное разбирательство, продолжавшееся с ноября 2020 года, когда Райана Гиггза обвинили в насилии над бывшей девушкой, подошло к концу. 18 июля Королевский суд Манчестера огласил свое решение.
Суд признал легенду Манчестер Юнайтед невиновным в насилии над своей бывшей девушкой. Королевская прокурорская служба сняла все обвинения с 48-летнего валлийца.
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Из-за отсутствия доказательств легендарного футболиста оправдали
С 2020 года Кейт Гревиль утверждала, что Гиггз ее избивал, контролировал и встречался с 8 другими девушками во время их отношений. Поэтому легендарный футболист потерял должность главного тренера сборной Уэльса.
Райану грозило до 5 лет лишения свободы, если бы суд признал его виновным. Однако этого не произошло, после тщательного изучения дела легендарный валиец может пролистать ужасную страницу в истории своей жизни и вернуться к футболу.
Гиггз испытывает глубокое облегчение от того, что дело подошло к концу после почти трех лет борьбы за свое имя. Теперь он будет заново выстраивать свою карьеру и жизнь.
– говорится в заявлении стороны защиты.
Карьера Райана Гиггза
- Легендарный футболист всю свою профессиональную игровую карьеру провел в Манчестере Юнайтед.
- Сыграл за клуб 963 матча, в которых забил 168 голов и сделал 259 ассистов.
- В течение карьеры не получил ни одной красной карточки.
- Чемпион Англии (13), обладатель Кубка (4) и Суперкубка Англии (10).
- Двухкратный победитель ЛЧ.
- Всего завоевал 36 титулов.
- После окончания игровой карьеры вошел в тренерский штаб МЮ и даже был исполняющим обязанности главного тренера.
- С 2018 года и до обвинений в насилии возглавлял сборную Уэльса.