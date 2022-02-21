Стремимся прославлять нашу страну на весь мир, – Журба о выступлениях за сборную Украины

В карьере Сергея Журбы не один десяток матчей за сборную Украины. Опытный футзалист рассказал, что для него значит выступать в сине-желтой футболке.

Журба: Это очень престижно

В эксклюзивном интервью 24 каналу Сергей Журба подытожил выступление сборной Украины на Евро-2022. Футзалист дал совет женской команде, которая в конце марта 2022 года стартует в финальной стадии чемпионата Европы.

Стоит внимания Гордые тем, что пробились в матч за третье место, – игрок Украины Журба о выступлении на Евро.

Игрок киевского ХИТа отметил, что с приятными эмоциями встречает каждый вызов в главную команду страны.

Очень приятно играть за команду страны. Вызов в сборную означает, что тренерский штаб называет тебя одним из лучших игроков Украины. Это очень престижно. Играя за сборную, ты прославляешь свою страну на евроарене. Хочется одерживать больше побед, но не всегда это удается. Главное, что мы стремимся прославить нашу страну на весь мир,

– рассказал Журба.

"Выходить, играть и не бояться"

Не забыл футзалист и о матчах женской сборной, которая в полуфинале Евро-2022 сыграет против Испании. Журба заявил, что девушкам не следует бояться соперника, а выходить на паркет и показывать свою игру.

"Выходить, играть и не бояться, потому что в любом случае будет возмущение. Когда хорошо играешь и не боишься показать все свои сильные качества, тогда результат придет. Да, психологически сложно, цена ошибки будет на вес золота. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому желаю нашей женской сборной только удачи, без травм и получить массу удовольствия от своей игры и результата", – ответил Сергей.