Страдал от расизма в Украине, – Тайсон о манере празднования голов

Бывший лидер Шахтера Тайсон успешно вернулся в родную Бразилию. Футболист признался, почему празднует голы с поднятой рукой вверх.

"Я страдал от проявлений расизма в Украине"

9 августа Интернасьонал сыграл в бразильской Серии А против Фламенго. Клуб Тайсона разгромил соперника со счетом 0:4, один из голов забил экс-игрок Шахтера.

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На 55-й минуте Тайсон забил третий гол своей команды, который стал для него дебютным после возвращения в родную Бразилию. В общем бразилец провел за Интернасьонал 14 матчей и выводил команду с капитанской повязкой.

Тайсон поднял руку вверх, сжав пальцы в кулак. Футболист объяснил, почему таким жестом отпраздновал взятие ворот.

Я страдал от проявлений расизма в Украине, когда играл за Шахтер. С тех пор, когда я забиваю гол, там или здесь, я отмечаю его так,

– объяснил полузащитник.