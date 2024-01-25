Российских борцов, поддерживающих войну, допустили к ЧЕ: реакция Украины

UWW подала заявку на участие в Чемпионате Европы по борьбе, который состоится в Бухаресте с 12 по 19 февраля. Список включает 60 спортсменов, которые получили разрешение на участие в соревнованиях в нейтральном статусе, это представители России и Беларуси.

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко прокомментировал присутствие в заявке ЧЕ по борьбе представителей РФ и Беларуси, которые поддержали войну против Украины.

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Реакция Украины на решение МОК и UWW

Ассоциация спортивной борьбы Украины осуждает решение МОК и UWW о допуске спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Эти атлеты получили возможность вернуться на международную арену еще перед началом чемпионата мира в сербском Белграде в 2023 году.

По словам Юрия Копытка, много российских спортсменов перешли из ЦСКА и Динамо в другие клубы, а затем участвовали в международных соревнованиях. Это стало основным аргументом UWW для их допуска. Однако представитель Ассоциации выразил удивление тем, как игнорируются критерии нейтральности, допуская россиян и белорусов к турнирам, пренебрегая прямой поддержкой войны от некоторых спортсменов.

Украина выступит на ЧЕ

Ассоциация спортивной борьбы Украины видит в этом неправильность и несправедливость. Несмотря на то, что решение о допуске россиян уже принято, они выступают за то, чтобы украинские борцы отправлялись на международные соревнования и побеждали своих соперников из России и Беларуси.

Сейчас наша задача – показывать наш характер, доказывать силу и несокрушимость Украины и поднимать над головой сине-желтый флаг после побед. Также стоит помнить, что украинские борцы не жмут руки ни одному российскому или белорусскому спортсмену, или тренеру, а затем напоминают всему миру, кто представляет страну-террориста и их преступную власть,

– говорит Копытко.

Копытко выражает благодарность украинскому спортивному сообществу и журналистам за активное опровержение фактов "нейтральности" атлетов из стран-террористов.

Чемпионат Европы по борьбе с 12 по 19 февраля будет проходить в Бухаресте, Румыния.