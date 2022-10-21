Роковой разгром: легенда Ливерпуля Джеррард покинул тренерское кресло Астон Виллы
21 октября 2022 , 09:44Читати новину українською
Источник:сайт Астон Виллы
Поражение от Фулхэма продолжило безвыигрышную серию Астон Виллы. Разгром 3:0 стал последней каплей терпения Стивена Джеррарда.
42-летний английский специалист покинул тренерское кресло Астон Виллы. "Львы" остались без главного наставника.
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Больше не тренер "львов"
Об отставке Стивена Джеррарда стало известно после разгромного поражения на выезде от Фулхэма 3:0 Результаты Астон Виллы в новом сезоне желают быть лучше, но даже в такой ситуации "львы" поблагодарили наставника за работу.
Мы хотели бы поблагодарить Стивен за его тяжелую работу и самоотверженность и пожелать ему всего наилучшего в будущем,
– говорится в новости.
Тренерская карьера Джеррарда в Астон Вилле
- В ноябре 2021 года Стивен Джеррард начал свою работу во главе английского клуба. Наставник подписал контракт до конца июня 2025г. Но их сотрудничество разорвалось уже через год работы.
- Не такие выступления хотел видеть Джеррард от Астон Виллы под его руководством.
- В сезоне-2022/2023 "львы" после 11 сыгранных матчей занимают лишь 17 позицию среди 20 клубов АПЛ. Уже экспидопечные 42-летнего тренера набрали всего 9 очков.
- В общей сложности команда под руководством Стивена провела 40 поединков.