Роковой разгром: легенда Ливерпуля Джеррард покинул тренерское кресло Астон Виллы

Поражение от Фулхэма продолжило безвыигрышную серию Астон Виллы. Разгром 3:0 стал последней каплей терпения Стивена Джеррарда.

42-летний английский специалист покинул тренерское кресло Астон Виллы. "Львы" остались без главного наставника.

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Больше не тренер "львов"

Об отставке Стивена Джеррарда стало известно после разгромного поражения на выезде от Фулхэма 3:0 Результаты Астон Виллы в новом сезоне желают быть лучше, но даже в такой ситуации "львы" поблагодарили наставника за работу.

Мы хотели бы поблагодарить Стивен за его тяжелую работу и самоотверженность и пожелать ему всего наилучшего в будущем,

– говорится в новости.

Тренерская карьера Джеррарда в Астон Вилле