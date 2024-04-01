"Победит по очкам или дисквалификацией": Каннингем удивил прогнозом на бой Усик – Фьюри

Стив Каннингем поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Бывший боксер верит в победу Александра Усика.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Стив Каннингем сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший боксер Стив Каннингем. По его словам, Усик имеет большие шансы на успех в бою с "Цыганским королем".

"Я думаю, что Усик победит Фьюри решением судей. Или Фьюри будет дисквалифицирован. Ему придется наклоняться и ложиться на Усика, чтобы утомить его – как он это делает обычно.

Но я думаю, что рефери будет предупрежден об этом перед боем командой украинца, и Фьюри потеряет очки за это", – сказал Стив Каннингем.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.