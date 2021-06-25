Стенка на стенку с битами: бейсболисты дважды устроили массовую драку во время матча – видео

Бейсболисты клубов Тихуана и Агуаскальентес дважды устроили массовую драку во время матча. Участие в стычке приняли почти все игроки обеих команд.

Во время одного из иннингов питчер (подающий) попал в бок бэттера (игрок, который отбивает мяч битой). Последний начал выражать свое недовольство, что не понравилось кетчеру (игрок, который ловит мяч). Именно между ними началась драка, к которой сразу присоединились и остальные игроки.

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В ход пошли не только кулаки, но и ноги.

Арбитрам и охране понадобилось несколько минут, чтобы угомонить драчунов.

Видео первой драки между игроками

Но вскоре игроки устроили еще одну драку. И снова причиной стал бросок мяч в сторону бэттера. Но на этот раз тот решил сразу прибегнуть к "силовому решению вопроса". Он бросил биту у соперника. А после этого и шлем.

Игроки обеих команд снова бросились на поле. Кто-то – драться, другие – успокаивать игроков. И когда казалось бы, что все уже успокоились (хотя стояли большой ватагой вместе), два игрока снова начали драться. И драка вспыхнула с новой силой.

Видео второй драки бейсболистов на поле

После этого матча руководство лиги вынесло наказание для игроков обоих клубов. Некоторых отстранили от игры и оштрафовали на крупные суммы. Больше всего получил именно Гутьеррес – отстранение на 10 матчей и штраф в 300 минимальных зарплат (42,5 тысячи мексиканских песо). Такое большое наказание – за попытку ударить соперника битой. Если бы он все-таки попал по сопернику, его могли бы исключить из лиги.