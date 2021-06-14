Как стена: Зинченко отметился фантастическим показателем в матче с Нидерландами

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины в драматичном матче уступила Нидерландам со счетом 2:3 в первом матче группового этапа на Евро-2020.
В этом матче лидер нашей команды Александр Зинченко сделал наибольшее количество успешных отборов среди игроков всех команд, которые уже провели свои матчи на Евро-2020.
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На счету футболиста Манчестер Сити 8 попыток отбора мяча, все из которых оказались успешными. При этом Зинченко лишь дважды сфолил.
Нидерланды – Украина: коротко о матче
- 14 июня сборная Украины в Амстердаме встречалась с командой Нидерландов (3:2).
- Первый тайм завершился безголевой ничьей. Во втором тайме болельщики увидели сразу пять голов. За Нидерланды отличились Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. За сборную Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- Ранее сборная Украины дважды встречалась с Нидерландами в товарищеских матчах. В 2008-м украинцы проиграли со счетом 3:0, а в 2010-м сыграли вничью 1:1.
- В группе С, кроме украинцев и голландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счетом 3:1.
- Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своем активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.