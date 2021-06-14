Как стена: Зинченко отметился фантастическим показателем в матче с Нидерландами

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины в драматичном матче уступила Нидерландам со счетом 2:3 в первом матче группового этапа на Евро-2020.

В этом матче лидер нашей команды Александр Зинченко сделал наибольшее количество успешных отборов среди игроков всех команд, которые уже провели свои матчи на Евро-2020.

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На счету футболиста Манчестер Сити 8 попыток отбора мяча, все из которых оказались успешными. При этом Зинченко лишь дважды сфолил.

Нидерланды – Украина: коротко о матче