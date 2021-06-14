У цьому матчі лідер нашої команди Олександр Зінченко зробив найбільшу кількість успішних відборів серед гравців усіх команд, які вже провели свої матчі на Євро-2020.
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На рахунку футболіста Манчестер Сіті 8 спроб відбору м’яча, всі з яких виявилися успішними. При цьому Зінченко лише двічі сфолив.
Нідерланди – Україна: коротко про матч
- 14 червня збірна України в Амстердамі зустрічалася з командою Нідерландів (3:2).
- Перший тайм завершився безгольовою нічиєю. У другому таймі вболівальники побачили одразу п’ять голів. За Нідерланди відзначилися Джорджиніо Вейналдум, Ваот Вегхорст та Дензел Дюмфрис. За збірну Україну забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
- Раніше збірна України двічі зустрічалася з Нідерландами в товариських матчах. У 2008-му українці програли з рахунком 3:0, а в 2010-му зіграли внічию 1:1.
- У групі С, крім українців і нідерландців, грають національні команди Австрії та Північної Македонії, очне протистояння яких закінчилося перемогою австрійців з рахунком 3:1.
- Таким чином, Нідерланди та Австрія мають в своєму активі по три очки, Македонія і Україна – без очок після першого туру.