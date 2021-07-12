Украина на Евро-2020: Бущан один из лучших вратарей, результативность на уровне Германии

После того, как официально завершилось Евро-2020, пришло время подвести статистические итоги турнира. Сборная Украины дошла до четвертьфинала. Несмотря на невнятную игру "сине-желтые" имеют приличные статистические показатели.

Статистика матчей

Сборная Украины на Евро-2020 сыграла 5 матчей – 2 победы (над Северной Македонией 2:1 и Швецией 2:1) и 3 поражения (3:2 – Нидерландам, 1:0 – Австрии и 4:0 – Англии).

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Италия и Англия сыграли по 7 матчей на Евро-2020. В активе обеих команд по 5 побед и 2 ничьи. В пассиве Италии и Англии нет поражений, ведь Англия уступила Италии в серии пенальти.

Худшие команды Европы – Турция и Северная Македония, проигравшие все три матча.

Голы

Больше всего голов на Евро-2020 забили сборные Италии и Испании – по 13. Сборная Дании имеет на один гол меньше. Англия установила персональный рекорд, забив 11 мячей.

Украинская сборная забила 6 мячей, как и Германия и Чехия.

По одному голу на Евро-2020 забили Финляндия, Турция и Шотландия – худший показатель.

Удары

На Евро-2020 футболисты Украины нанесли всего 52 удара (20 в створ, 19 мимо и 1 в каркас ворот) – 11 показных среди всех команд Евро.

Больше Украины били только 10 команд. Больше всего пробивала Италия – 128 ударов, из которых 36 в створ ворот. Финалист Евро-2020 Англия пробила только 64 раза.

Передачи

Украина заняла 7 место среди всех команд Евро-2020 по точности передач. "Сине-желтые" отдали 2749 передач, из которых 2385 точных (86,6%).

У команды Андрея Шевченко процент точности передач оказался лучше, чем в Англии.

Больше всего передач выполнила Испания – 5239, из которых 4688 точных (89,3%). Идентичный процент точности продемонстрировала сборная Германии.

Атака

Сборная Украины провела на Евро-2020 177 атак – 12 показатель. Наибольшее же количество атак провела Испания, которая вылетела в полуфинале-432.

Италия, которая выиграла турнир, осуществила 383 походов в нападение, Англия – 296.

Наименьшее количество атак у сборной Венгрии – 48.

Защита

Сборная Украины заняла 6 место по количеству возвратов мяча – 213. Украинцы сделали 67 попыток отбора, из которых 31 успешный.

Больше всего раз себе возвращала мяч Италия-291 раз. Итальянцы 99 раз вступали в отбор, но только 29 раз успешно.

Вратари

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан совершил 15 сейвов на Евро-2020. Это шестой показатель среди всех команд Евро.

Больше всего сейвов в активе голкипера Швейцарии Яна Зоммера – 21. Вратари Турции, Дании и Уэльса совершили по 18 спасений.

Дисциплина

Сборная Украины стала самой дисциплинированной командой Евро-2020. Украинская команда совершала в среднем за матч 8,8 фолов.

В топ-3 также вошли Уэльс (9,25) и Шотландия (9,3). Чаще всех фолила Австрия – 13,75 нарушений правил за матч.

Больше всего удалений на Евро-2020 у Уэльса – 2. По одному разу удаляли футболистов Швейцарии, Швеции, Польши и Нидерландов.