Сборная Италии решила сыграть матч против Украины в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Это будет девятый матч между командами, и украинцы еще ни разу не побеждали соперника.

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В этом матче тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать на центрального защитника Николая Матвиенко, у которого обострение хронической проблемы ахилловых сухожилий.

Также в финальную заявку на матч не попал Александр Пихаленок. Полузащитник был вызван из резервного состава, но свой шанс сыграть за команду не получил.

Стартовый состав сборной Украины: 1. Георгий Бущан, 16. Виталий Миколенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко (к), 8. Георгий Судаков, 11. Артем Довбык.

Запасные: 3. Богдан Михайличенко, 5. Сергей Сидорчук, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 12. Анатолий Трубин, 14. Виталий Буяльский, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Егор Назарина, 23. Андрей Лунин.

По сравнению с матчем против Англии, в стартовом составе произошло сразу три замены. Травмированного Николая Матвиенко заменил Сергей Кривцов. Андрей Ярмоленко выйдет на поле вместо Михаила Мудрика. Однако капитан команды займет место на привычном для себя правом фланге атаки, а налево отправится Виктор Цыганков. А единственным нападающим в этот раз будет Артем Довбик вместо Романа Яремчука.