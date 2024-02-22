Началась продажа билетов на "домашний" матч сборной Украины в Польше: цена и условия приобретения

Подопечные Сергея Реброва первый матч в 2024 году сыграют 21 марта в плей-офф к чемпионату Европы в гостях против Боснии и Герцеговины. По его результату будет определен соперник и статус следующего поединка, который "сине-желтые" проведут на условно домашнем поле.

Он состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена". Если сборная Украины выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф будет играть против победителя пары Израиль – Исландия, в противном случае – матч не будет иметь решающего значения, а соперником будет команда из той же пары, но та, что проиграла.

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Сколько стоят билеты на сборную Украины

22 февраля Украинская ассоциация футбола объявила о старте продажи билетов на предстоящий поединок. Цена билетов на него стартует от 50 злотых (485 гривен). Стоимость за самые дорогие места составляет 250 злотых (2420 гривен).

Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Сейчас их могут купить только за криптовалюту. Другие способы оплаты будут добавлены 26 февраля. Билеты можно приобрести по ссылке.

Отметим, что предстоящая встреча между Боснией и Герцеговиной и Украиной будет третьей в истории противостояний. Дважды эти сборные играли в квалификации к ЧМ-2022. Тогда в первой встрече "сине-желтые" расписали мировую 1:1 во Львове, а в поединке на выезде Украина одержала победу со счетом 0:2.

. Стартовый свисток матча во Вроцлаве прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Ворота стадиона будут открыты за два часа до начала поединка.