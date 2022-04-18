Старикова принесла Украине "серебро" на престижном турнире на треке в Бельгии
В бельгийском Генте состоялись международные соревнования по велоспорту на треке International Belgian Track Meeting 2022. Лидер сборной Украины Елена Старикова стала третьей в спринте.
Украинский флаг в Бельгии
В течение 15-17 апреля топовые велогонщики мира собрались в Бельгии, среди участниц была украинка Елена Старикова. 25-летняя спортсменка была близка к тому, чтобы принести родной стране победу.
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Старикова пробилась в финал спринта. К сожалению, украинка уступила сопернице из Франции Матильде Гро – 1:2. Елена поднялась на вторую строчку пьедестала.
В решающий заезд Старикова пробилась после того, как в полуфинале была быстрее нидерланда Лаурине ван Риссен.
Напомним, что у Токио Старикова неожиданно стала серебряным призером Олимпиады-2020 в любимом спринте.
Призерки соревнований / Фото с НОК во Львовской области