Наверное, патриотка, – Старикова перед Олимпиадой отказалась выступать за Азербайджан

Украинка Елена Старикова, выигравшая серебро в спринтерской гонке на Олимпиаде, ранее отклонила предложение Азербайджана по смене гражданства.

Спортсменка рассказала, что многих ее коллег пригласили в Азербайджан, некоторые согласились.

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Украинку тоже звали

Старикова призналась, что ей тоже ранее поступило предложение от Федерации велоспорта Азербайджана. Однако она к этому не готова.

Наверное, патриотка. Понимаю, что ситуация, возможно, и не такая хорошая и денег меньше платят, но хочется быть и работать у себя в стране. Также мне очень нравятся сине-желтые цвета,

– рассказала велогонщица.

Старикова акцентировала на неидеальных условиях для тренировок во Львове. Она отметила, что на единственном велотреке с деревянным покрытием тренируются и другие спортсмены, и даже проводят выставки собак.

"Очень обидно, что это единственный закрытый деревянный трек в стране, а к нему так плохо относятся. По нему гуляют люди. Ты едешь, а там куски грязи лежат, много заноз, он становится скользким, из-за чего мы можем падать", – подчеркнула спортсменка.

Дарт Вейдер оберегает медали

Кроме того, Старикова рассказала, что ее медали с различных соревнований оберегает картонный Дарт Вейдер. Кстати, этих наград у велогонщицы уже есть немало.

"Я ему на шею вешаю все памятные медальки. Надеюсь, он вскоре не начнет падать", – сказала спортсменка.

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