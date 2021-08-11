Старались обойти прессинг Генка, – Де Дзерби об изнурительном матче Шахтера в Лиге чемпионов

Шахтер победил Генк в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Главный наставник "горняков" Роберто Де Дзерби прокомментировал победное выступление своих подопечных.

"Мы очень хорошо играли"

Итальянский специалист во второй раз подряд переиграл бельгийский Генк в квалификационном раунде еврокубков. Счет ответного матча схож с результатом первого поединка – 2:1 в пользу Шахтера. Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции рассказал о тактических действиях, стратегической замене Судакова и о пропущенных голах в последних встречах.

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Тренер выделил, что Генк больше контролировал мяч и мощно прессинговал футболистов "горняков". Однако Шахтеру удавалось хорошо выходить из этого давления и строить конструктивные атаки.

Мы очень хорошо играли и начинали нашу конструкцию так, чтобы обойти прессинг Генка. И когда ты начинаешь ее так хорошо, потом создаются голевые моменты. Владение мячом всегда зависит от прессинга соперника. Чем жестче прессинг, тем более вертикальное развитие. Чем меньше прессинга соперника, тем больше будет наш контроль матча и владение мячом,

– заявил Де Дзерби.

По сумме двух матчей донецкий клуб переиграл соперника со счетом 4:2. В следующей игре дончан ждет встреча против французского Монако. Однако сейчас итальянский специалист не заглядывает в далекое будущее. Команде нужно готовиться к ближайшему поединку УПЛ против Металлиста 1925, который состоится уже 13 августа.

О травме Педриньо и пропущенных голах

На 37-й минуте футбольное поле вынужденно покинул Педриньо. Футболист в одном из эпизодов получил травму. Вместо него вышел Георгий Судаков.

Де Дзерби рассказал о повреждении бразильца и неожиданной замене Судакова, который провел на поле всего 30 минут: "Завтра или послезавтра поймем. Скорее всего, что с Металлистом 1925 Педриньо не сможет играть. Далее узнаем, когда он вернется. Очень жаль, что я заменил Судакова, но он в первом тайме получил желтую карточку. Мне казалось, что он не играл спокойно, поэтому я не хотел рисковать, чтобы он после любого фола мог получить еще одну желтую. После замены я обнял его, потому что знаю, насколько он силен. Он может показать свой прогресс в будущем".

В новом сезоне 2021/2022 Шахтер пропустил в 4-х поединках из 5-ти сыгранных. Ворота на замке остались только в матче против Львова (0:3). Итальянский тренер объяснил, почему такую ​​статистику демонстрирует вице-чемпион УПЛ.

Мы пропустили больше голов, чем было, и забили меньше, чем заслужили. Нужно смотреть на ситуацию с ментальной точки зрения. Это значит, что в прошлом сезоне Шахтер не был чемпионом. В Шахтере играет много молодых футболистов. Уже не играют Дарио Срна, Фернандиньо. Чтобы выступать на таком же уровне, нужно, чтобы команда прогрессировала. Стараемся работать над этим. Считаю, у команды большой потенциал. Если упорно работать, мы можем его получить,

– отметил специалист.

Матч против Монако состоится 17 августа. Первый поединок "горняки" сыграют на выезде. Ответный поединок 24 августа.