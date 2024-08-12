Заслуженные деньги: сколько Харлан заработала за добытые медали Олимпиады-2024

Вчера, 11 августа завершились летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Украину представляли 140 атлетов, а фехтовальщица Ольга Харлан стала самой титулованной спортсменкой страны.

На Олимпиаде-2024 Ольга Харлан получила золотую и бронзовые медали в фехтовании на саблях. В целом Игры-2024 в Париже стали пятыми для 33-летней украинки, сообщает 24 канал.

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Сколько заработала Харлан на Олимпиадах

Впервые украинка выступила на Олимпиаде-2008 в Париже, где было завоевано "золото" для олимпийской сборной Украины. Затем в Лондоне-2012 в личном первенстве 33-летняя фехтовальщица завоевала "бронзу" Олимпиады.

На третьих для Харлан Олимпийских играх-2016 в Рио, в индивидуальных соревнованиях Ольга бронзовую награду и "серебро" в командных соревнованиях. Олимпиада-2020 в Токио оказалась провальной для украинки, она не получила ни одной награды.

В итоге всех Олимпиад Ольга Харлан смогла заработать 495 тысяч долларов США: в Пекине – 100 тысяч, в Лондоне – 55, в Рио – 135 и 205 тысяч долларов за соревнования в Париже.

Также сообщалось, что выплаты за медали Олимпийских игр-2024 выросли, но информация оказалась неправдивой. Сумма призовых за награды Олимпиады-2024 осталась неизменной.