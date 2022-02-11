Стало известно, где Украина сыграет с Ирландией матч Лиги наций
11 февраля 2022 , 16:04Читати новину українською
Источник:сайт УЕФА
Сборная Украины по футболу сыграет против Ирландии матч Лиги наций. Первый матч украинцам придется провести на выезде.
Матч между сборными Ирландии и Украины состоится 4 июня. Его проведут в Дублине на стадионе "Авива".
Именно матчем против Ирландии Украина стартует в Лиге наций в этом сезоне. А уже 7 июня команда проведет матч против Шотландии, и он тоже будет гостевым.
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Сразу после этого украинцев ожидают два домашних матча. 11 июня "сине-желтые" сыграют против Армении, а 14 июня примут Ирландию уже на домашнем поле.
Где состоятся и домашние матчи – пока неизвестно. По предварительной информации, рассматривается вариант с проведением игр на "Арене Львов".