Обойдется без операции: стали известны подробности жуткой травмы Беседина

После ужасной травмы на Евро-2020 в матче против сборной Швеции нападающий столичного Динамо и украинской сборной Артем Беседин продолжает лечение.

О состоянии футболиста рассказал реабилитолог "бело-синих" Владимир Ярмошук.

К слову Яремчук забил гол и сделал ассист в дебютном матче чемпионата Португалии: видео

"Эта травма считается средней тяжести. Она неприятная потому, что нужны определенные сроки реабилитации. Невозможно после нее восстановиться через месяц", – сказал Ярмошук, заверив, что нападающий обойдется без хирургического вмешательства.

Сейчас 25-летнему украинцу сняли гипс, он проходит курс реабилитации на базе Динамо в Вите-Литовской. Беседин на травмированной ноге носит специальный ортез, который уменьшает нагрузку на колено и позволяет мышцам быстрее восстанавливаться. Несмотря на это, врачи не рекомендуют Артему спешить с реабилитацией, ведь в этом году он уже точно не сыграет.

Боль только когда делаю какие-то движения. Есть дискомфорт, бывает больно. Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали. Видел эти фотографии момента травмы. Пришлось посмотреть, и то одним глазом, потому что страшно. Но это футбол,

– рассказал о своей травме Беседин.

Что известно о травме Артема Беседина