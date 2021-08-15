Обойдется без операции: стали известны подробности жуткой травмы Беседина
Источник:ТСН
После ужасной травмы на Евро-2020 в матче против сборной Швеции нападающий столичного Динамо и украинской сборной Артем Беседин продолжает лечение.
О состоянии футболиста рассказал реабилитолог "бело-синих" Владимир Ярмошук.
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"Эта травма считается средней тяжести. Она неприятная потому, что нужны определенные сроки реабилитации. Невозможно после нее восстановиться через месяц", – сказал Ярмошук, заверив, что нападающий обойдется без хирургического вмешательства.
Сейчас 25-летнему украинцу сняли гипс, он проходит курс реабилитации на базе Динамо в Вите-Литовской. Беседин на травмированной ноге носит специальный ортез, который уменьшает нагрузку на колено и позволяет мышцам быстрее восстанавливаться. Несмотря на это, врачи не рекомендуют Артему спешить с реабилитацией, ведь в этом году он уже точно не сыграет.
Боль только когда делаю какие-то движения. Есть дискомфорт, бывает больно. Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали. Видел эти фотографии момента травмы. Пришлось посмотреть, и то одним глазом, потому что страшно. Но это футбол,
– рассказал о своей травме Беседин.
Что известно о травме Артема Беседина
- Артем Беседин вышел в матче Евро-2020 Украина – Швеция на замену в экстратайме на 91-й минуте. Он заменил Романа Яремчука. Но сыграл меньше десяти минут.
- На 98-й минуте матча Беседин пытался дотянуться до мяча. Шведский защитник Даниэльссон тоже пытался дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой шипами попал в ногу Беседину.
- После просмотра видеоповтора швед получил красную карточку. А Беседина пришлось заменить – он покинул поле с помощью медиков.