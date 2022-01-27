Стал известен диагноз вратаря Динамо Нещерета, которому разбили лицо ногой

20-летний страж ворот Динамо Руслан Нещерет получил повреждение в спарринге сбора в Испании против норвежского Буде/Глимта (1:1).

Нещерет вышел на поле на старте второго тайма, но уже на 56-й минуте жестко столкнулся с игроком Буде/Глимт Нордасом. Руслан не смог продолжить игру и был заменен на Георгия Бущана на 58-й минуте встречи.

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"По предварительным данным, после кошмарного столкновения голкипера Руслана Нещерета с форвардом Буде/Глимт Нордасом в сегодняшнем матче, у голкипера диагностирован перелом носа и сотрясение мозга. Точный диагноз будет поставлен уже в Киеве", – говорится в сообщении источника.

Статистика Нещерета

В столицу Украины футболисты и тренерский штаб Динамо возвращаются 27 января, завершив таким образом первый зимний тренировочный сбор.

В текущем сезоне Нещерет пока не сыграл ни одного официального матча за первую команду Динамо.