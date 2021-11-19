Стаховский впервые за четыре месяца вышел в полуфинал турнира серии ATP

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в полуфинал в одиночном разряде на челенджере во Франции. В четвертьфинале украинец обыграл Норберта Гомбоша из Словакии.

Сергей Стаховский – Норберт Гомбош 2:1 (6:4, 1:6, 6:7)

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В первой партии украинец вышел вперед: сделав брейк при счете 2:2, Стаховский удержал геймы на своих подачах и довел дело до победы.

Вторая партия могла сложиться для теннисиста похожим образом: Стаховский вышел вперед в самом начале, сделав брейк на подаче Гомбоша. Однако этот гейм стал единственным для украинца в сете – словак взял следующие шесть и перевел игру в решающую третью партию.

Третий сет оказался самым напряженным. Ни один из теннисистов не отдал гейм на собственной подаче. Стаховский был ближе к победе: при счете 5:4 он имел четыре матчбола на подаче Гомбоша, однако ни один из них не реализовал.