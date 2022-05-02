Стаховский обратился к Надалю, выступившему против отстранения россиян от Уимблдона

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил против отстранения россиян и белорусов от Уимблдона. Он заявил, что соответствующее решение несправедливо.

Стаховский обратился к Надалю

И интервью для известного издания The Guardian испанский теннисист рассказал о своей позиции по устранению россиян и белорусов от Уимблдона.

К стати Вторая ракетка мира не поддержала отстранение россиян и белорусов от Уимблдона

Думаю, это очень несправедливо по отношению к моим российским товарищам в теннисе, моим коллегам. Они не виноваты в том, что сейчас происходит с войной,

– заявил Надаль.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на заявление испанца. В своем инстаграмме он обратился к известному спортсмену.

"Дорогой Рафаэль Надаль, я хочу, чтобы ты ответил на вопрос. Что ты думаешь о ситуации, в которой украинские теннисисты оказались сейчас?

Справедливо ли то, что сейчас они не могут вернуться домой? Справедливо ли то, что их друзей убивают? Спасибо за твой ответ", – написал Стаховский.



Стаховский ответил Надалю / Фото с инстаграмма теннисистка

. Уимблдон – первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В этом году соревнования пройдут без них.