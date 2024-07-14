"Принесите трофей домой": на "Уэмбли" высветили мотивировочную надпись для сборной Англии – фото
14 июля 2024, 16:05Читати новину українською
Источник:Стадион "Уэмбли"
На стадионе "Уэмбли" в Англии появилась мотивирующая надпись. Болельщики призывают команду привезти трофей домой.
В воскресенье, 14 июля, состоится долгожданный финал Евро-2024. В ожесточенном противостоянии за трофей сойдутся сборные Испании и Англии.
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Мотивация на главном стадионе Англии
На "Уэмбли" появилась надпись "Вперед Англия, принесите его (трофей Евро – 24 канал) домой!".
Мотивирующая надпись на "Уэмбли" / Фото пресс-службы стадиона
Напомним, что в полуфинале Англия минимально одолела сборную Нидерландов.