На стадионе, где встретятся Усик и Джошуа, произошел пожар: 300 человек были эвакуированы

В четверг, 2 сентября, на стадионе лондонского Тоттенхэма произошел пожар. Пришлось эвакуировать 300 человек.

Загорелся воздушный компрессор на кухне. С пожаром удалось быстро справиться, пострадавших нет.

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Стадион Тоттенхэма был открыт в 2019 году и вмещает более 60 тысяч зрителей. Помимо футбольных матчей здесь проводятся матчи по американскому футболу, а также концерты.

Именно на арене Тоттенхэма 25 сентября состоится грандиозный боксерский поединок в супертяжелом весе. Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO британец Энтони Джошуа встретится с украинским претендентом Александром Усиком.

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