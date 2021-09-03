На стадионе, где встретятся Усик и Джошуа, произошел пожар: 300 человек были эвакуированы
3 сентября 2021 , 11:17Читати новину українською
Источник:The Sun
В четверг, 2 сентября, на стадионе лондонского Тоттенхэма произошел пожар. Пришлось эвакуировать 300 человек.
Загорелся воздушный компрессор на кухне. С пожаром удалось быстро справиться, пострадавших нет.
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Стадион Тоттенхэма был открыт в 2019 году и вмещает более 60 тысяч зрителей. Помимо футбольных матчей здесь проводятся матчи по американскому футболу, а также концерты.
Именно на арене Тоттенхэма 25 сентября состоится грандиозный боксерский поединок в супертяжелом весе. Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO британец Энтони Джошуа встретится с украинским претендентом Александром Усиком.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Британец проведет защиту титулов WBA, WBO, IBF после того, как вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.
- Если Джошуа проиграет бой, то боксеры проведут реванш. В случае поражения Усика реванш не предусмотрен контрактом.
- Для Усика это только третий бой в тяжелом весе. Украинец становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года.