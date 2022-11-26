Песок на пол поля: стадион Ингульца шокировал Верес перед игрой

Ингулец принимает Верес в матче 15 тура УПЛ – последнем для обеих команд в 2022 году. Но перед самим матчем возник скандал из-за ужасного состояния поля на стадионе в Петровом.

В телеграмм-канале ровенского клуба выложили видео состояния поля перед игрой. Судя по видео, по газону страшно даже просто пройти.

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Ужасный газон в селе Петрово

На опубликованных кадрах заметно, что трава на стадионе "Ингулец" осталась лишь небольшими кусками. Основная часть "газона" либо полностью голая, либо просто засыпана песком, а люди на нем просто вязнут в болоте.

У нас красивий, гарний край: Квіти, море, річка, гай! Рідне все: поля, діброви, а сади які чудові!

– проиронизировала прессслужба Вереса.

Зато журналист и игрок Вереса Дмитрий Поворознюк не был так сдержан. Он пошутил, что с такими условиями УПЛ может официально разрешить играть резиновым или волейбольным мячом.

Рядом есть Кропивницкий, Александрия, есть несколько полей в Киеве. Но надо играть в селе Петровом при любых условиях,

– пожаловался Поворознюк.

Он показал видео, как на таком поле ведет себя мяч. Падая на поле, он даже не отбивается, а просто останавливается в болоте.