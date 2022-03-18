Стадион Десны в Чернигове практически уничтожен обстрелами оккупантов из РФ: ужасное фото

На прошлой неделе российские оккупанты нанесли удар по стадиону имени Гагарина в Чернигове, где свои домашние матчи играл клуб УПЛ Десна.

В сети появилось фото, сделанное дроном, на котором четко различимы все разрушения. Среди поля большая воронка от попадания снаряда, одна из трибун почти полностью разрушена. Также есть несколько воронок на территории комплекса.

К слову Российские военные в третий раз обстреляли стадион Десны: фото разрушений



Разбомбленный стадион Десны / Фото twitter.com/Buckarobanza

Где находится персонал Десны