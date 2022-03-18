Стадион Десны в Чернигове практически уничтожен обстрелами оккупантов из РФ: ужасное фото
18 марта 2022 , 12:59Читати новину українською
Источник:"ТаТоТаке"
На прошлой неделе российские оккупанты нанесли удар по стадиону имени Гагарина в Чернигове, где свои домашние матчи играл клуб УПЛ Десна.
В сети появилось фото, сделанное дроном, на котором четко различимы все разрушения. Среди поля большая воронка от попадания снаряда, одна из трибун почти полностью разрушена. Также есть несколько воронок на территории комплекса.
К слову Российские военные в третий раз обстреляли стадион Десны: фото разрушений
Разбомбленный стадион Десны / Фото twitter.com/Buckarobanza
Где находится персонал Десны
- Все представители Десны живы и здоровы. Президент клуба Владимир Левин и главный тренер Александр Рябоконь находятся в Киеве. Никого из команды нет в Чернигове. Кто-то заграницей, другие – по разным городам Украины.
- В стадион Десны в Чернигове прилетело 8 снарядов. Его обстреливали три ночи. В первую ночь туда попала ракета, во вторую обстреляли из "Градов", в третью – еще один обстрел авиацией.
- Работники клуба говорят, что стадион имени Гагарина не подлежит восстановлению. Его надо полностью сносить. Возле арены была небольшая база Десны – ее тоже уничтожили.