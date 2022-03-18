У мережі з'явилося фото, зроблене дроном, на якому чітко помітні всі руйнування. Серед поля велика вирва від попадання снаряда, одна з трибун майже повністю зруйнована. Також є кілька вирв на території комплексу.
До слова Російські військові втретє обстріляли стадіон Десни: фото розрух
Розбомблений стадіон Десни / Фото twitter.com/Buckarobanza
Де перебуває персонал Десни
- Всі представники Десни живі та здорові. Президент клубу Володимир Левін та головний тренер Олександр Рябоконь перебувають в Києві. Нікого з команди немає в Чернігові. Хтось закордоном, інші – по різних містах України.
- У стадіон Десни в Чернігові прилетіло 8 снарядів. Його обстрілювали три ночі. В першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з "Градів", в третю – ще один обстріл авіацією.
- Працівники клубу кажуть, що стадіон імені Гагаріна не підлягає відновленню. Його треба повністю зносити. Біля арени була невелика база Десни – її теж знищили.