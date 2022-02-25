Стадион Баварии подсветили в цвета флага Украины

25 февраля 2022 , 22:07
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Источник:

твиттер Баварии

Весь цивилизованный мир выражает свою поддержку Украине. Спорт не может быть вне политики, атлеты и разные организации это активно демонстрируют.

Стадион Баварии "Альянс Арена" засиял сине-желтыми цветами вечером 25 февраля. Акция поддержки продлится с 18:00 до 23:00 по местному времени.

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Таким образом местные власти Мюнхена поддержали Украину.

 

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и облагают Россию санкциями.

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Автор: Дарина Жданович