Стадион Баварии подсветили в цвета флага Украины
25 февраля 2022 , 22:07Читати новину українською
Источник:твиттер Баварии
Весь цивилизованный мир выражает свою поддержку Украине. Спорт не может быть вне политики, атлеты и разные организации это активно демонстрируют.
Стадион Баварии "Альянс Арена" засиял сине-желтыми цветами вечером 25 февраля. Акция поддержки продлится с 18:00 до 23:00 по местному времени.
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Таким образом местные власти Мюнхена поддержали Украину.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и облагают Россию санкциями.
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