Срубил, как дерево: Магсайо отправил Сеха в нокаут года и стал претендентом на пояс WBC – видео

В Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile в ночь с 21 на 22 августа состоялся отборочный поединок по версии WBC в полулегком весе. Филиппинский боксер Марк Магсайо нокаутировал экс-чемпиона мира мексиканца Хулио Сеха.

Нокаут года в США

Уже в первом раунде стало понятно, какой бой ожидает болельщиков. Мексиканец пропустил левый хук и впервые в поединке побывал на канвасе.

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Несмотря на очень ранний нокдаун Сеха приложил много усилий, чтобы перехватить инициативу. Мексиканец работал первым номером, но все равно пропускал неприятные хуки.

Также Сеха удачно пробил по корпусу и в 5 раунде его усилия увенчались локальной победой. Мексиканец отправил Магсайо в нокдаун после левого короткого хука.

Сложно сказать почему, но во второй половине боя мексиканец стал медленнее. Это позволило Магсайо выровнять поединок.

В 10 раунде филиппинец ошеломил соперника. Магсайо пробил в подбородок соперника правым прямым и отправил в тяжелый нокаут.