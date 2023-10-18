Кнутом и пряником: Срна обратился к футболистам Шахтера с мотивационной речью

Исполняющий обязанности главного тренера Шахтера Дарио Срна приступил к работе. Уже в субботу "горняки" сыграют матч чемпионата Украины против черкасского ЛНЗ.

16 октября донецкий Шахтер объявил об отставке Патрика ван Леувена, которого на тренерском мостике заменил легендарный капитан "горняков" Дарио Срна. Руководство клуба пошло на большой риск, доверив посреди сезона команду наставнику без опыта.

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Срна: Будет играть тот, кто готов сразиться за этот клуб

О своих тренерских принципах Срна рассказал футболистам во время представления команде. Хорват пообещал вернуть дружескую атмосферу в команду, но предупредил, что потребует полной самоотдачи от своих подчиненных на тренировках и в матчах.

"После сегодняшнего дня я хочу сказать, что я не Гвардиола. Я знаю, что я хочу и могу вам дать – это уверенность, хорошую атмосферу и свободу. Будет играть только любящий и уважающий и готовый сражаться за этот клуб. Я вас уверяю, три минуты кто не будет бегать – меняю сразу.

Я не стану меняться. Я буду смеяться, я буду шутить с вами, я такой как есть – я и буду, но с сегодняшнего дня все должны понимать, что Шахтер это Шахтер. Если один не будет доволен, то у меня руки открыты, я буду принимать решение, пока я здесь.

Я надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже отправил месседж вчера всем. С сегодняшнего дня начнем работать", – отметил Срна.

Видео мотивационной речи Срна