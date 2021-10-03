Средний палец и удар в голову: новые детали драки футболистов после матча Первой лиги

Поединок Первой лиги Украины между Подольем и Олимпиком завершился скандалом. Футболисты подрались на поле прямо после финального свистка.

Это не поведение настоящих футболистов

Скандальный эпизод произошел в матче 11-го тура в Хмельницком. Главный арбитр встречи Игорь Бича отменил два гола игроков Подолья. Два взятия ворот не были зафиксированы из-за офсайда и игры рукой. Хотя сперва судья вроде бы хотел засчитать второй гол Подолья.

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После матча футболисты решили выразить свое недовольство в лицо судье. Но на защиту рефери стали игроки соперника из Донецка. Футболисты с помощью физической силы решили выяснить отношения.

Уже в подтрибунном помещении вратарь гостей Владислав Рыбак ударил футболиста Подолья, получив уже за пределами поля красную карточку. Еще один красный свет перед собой увидел капитан донецкого клуба Иван Белый. Защитник повел себя очень провокационно. Игрок показал средний палец в сторону фанатов соперника.

КДК УАФ уже в ближайшее время рассмотрит неподобающее поведение футболистов Олимпика и вынесет серьезное наказание.

Напомним, что встреча завершилась минимальной победой клуба из Донецка. Победный гол был забит на шестой компенсированной минуте матча, хотя арбитр добавил лишь пять.

После этого скандального, но победного матча Олимпик с 14 очками занимает 7 место в турнирной таблице Первой лиги Украины. Их соперник Подолье с 13 пунктами идет десятым.

Стычка между футболистами на поле: видео