Сразу пятеро украинских игроков выросли в цене после Евро-2020

Transfermarkt обновил цены на 31 футболиста после Евро-2020. Среди игроков, которые выросли в цене, оказались и пятеро украинцев.

Больше всего в цене среди украинских футболистов вырос Илья Забарный. Теперь 18-летнего защитника оценивают в 11 миллионов евро. Его цена выросла на 5 миллионов евро.

На 3 миллиона выросла цена и на Александра Зинченко. Теперь он оценивается в 28 миллионов евро.

По 2,5 миллиона в своей цене добавили Роман Яремчук и Георгий Бущан. Но если голкипер теперь оценивается в 7,5 миллиона евро, то нападающий – в 17,5 миллиона евро.

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Автор победного гола в ворота сборной Швеции Артем Довбик может похвастаться подорожанием на 500 тысяч евро. И теперь оценивается в 1,5 миллиона евро. Он стал последним из 31 игрока, на которого изменили цену после Евро-2020.

Больше всего выросла цена на испанца Педри, итальянца Федерико Кьезу и англичанина Калвина Филлипса – по 10 миллионов евро. Однако первый из них оценивается в 80 миллионов евро, за победителя Евро-2020 придется выложить 70 миллионов евро, а англичанин оценен в 40 миллионов евро.