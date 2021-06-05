Сразу девять футболистов покинули донецкий Олимпик

Донецкий Олимпик столкнулся со значительными кадровыми потерями после окончания чемпионата. Команду покинуло сразу девять футболистов.

Закончились контракты у голкипера Артема Кичака, защитников Ивана Зотько, Евгения Пасича, полузащитников Руслана Бабенко, Тараса Завийского и капитана команды Сергея Политыла.

Кроме того, подошли к концу арендные соглашения у Бенито, Ибрагима Каргбо и Ореста Лебеденко. Первые двое вернулись в расположение киевского Динамо, а украинец – в испанский Луго.

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