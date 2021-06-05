Сразу девять футболистов покинули донецкий Олимпик

Донецкий Олимпик столкнулся со значительными кадровыми потерями после окончания чемпионата. Команду покинуло сразу девять футболистов.
Закончились контракты у голкипера Артема Кичака, защитников Ивана Зотько, Евгения Пасича, полузащитников Руслана Бабенко, Тараса Завийского и капитана команды Сергея Политыла.
Кроме того, подошли к концу арендные соглашения у Бенито, Ибрагима Каргбо и Ореста Лебеденко. Первые двое вернулись в расположение киевского Динамо, а украинец – в испанский Луго.
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- Артем Кичак. Второе пришествие 32-летнего голкипера в Олимпик произошло в январе 2020 года. За полтора года вратарь принял участие в 19 поединках, в 4 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
- Иван Зотько. Подписал контракт с донецким клубом 15 августа 2019 года. На счету центрального защитника 33 матча за Олимпик, в которых он смог отличиться 2 забитыми голами.
- Евгений Пасич. Пришел в клуб в феврале 2018 года. На протяжении 2,5 сезонов игрок был одним из лидеров команды, приняв участие в 78 поединках. На счету футболиста 5 голов и 5 результативных передач.
- Руслан Бабенко. Опытный опорник присоединился к донецкому клубу на старте прошлого сезона (в сентябре 2020 года). На его счету 1 гол в 23-х матчах за Олимпик.
- Тарас Завийский. Подписал контракт с донецкой командой 26 июля 2019 года. 40 раз Завийский выходил на поле в футболке Олимпика, в которых сумел забить 2 гола и отдать 3 ассиста.
- Сергей Политыло. Капитан и один из главных лидеров команды пришел в клуб 13 сентября 2018 года. За 3 сезона в Олимпике полузащитник сыграл 78 игр. На его счету 10 забитых мячей и 3 результативные передачи.
- Бенито. Нигерийский полузащитник присоединился к Олимпику 29 августа 2020 года. На его счету 19 матчей, в которых забил три гола и отдал 4 ассиста.
- Ибрагим Каргбо. Бельгийский форвард пришел в клуб одновременно с Бенито. Сыграл за дончан 21 поединок и забил 3 гола.
- Орест Лебеденко. 22-летний защитник присоединился к Олимпику зимой 2020 года. В 33-х матчах за донецкий клуб латераль отметился семью результативными передачами.