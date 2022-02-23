Сравнили с Гвардиолой: тренер Шахтера Де Дзерби мог возглавить Барселону
Источник:Football Italia
Каталония могла стать домом для итальянского тренера Роберто Де Дзерби. Барселона рассматривала наставника на пост главного коуча команды.
Планес: Он может возглавить Барселону
42-летний итальянский специалист мог оказаться не в Украине, а работать в солнечной Испании. Каталонская Барселона всерьез рассматривала кандидатуру Роберто Де Дзерби среди кандидатов на тренерское кресло команды. Об этом рассказал бывший спортивный директор каталонцев Рамон Планес.
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По словам Планеса, стиль работы специалиста полностью подходил под Барселону, потому испанский гранд вел переговоры с нынешним наставником Шахтера.
Экс-директор каталонцев сравнил стиль Де Дзерби с работой тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы и не исключил, что в будущем итальянский наставник может возглавить тренерский мостик Барселоны.
Чтобы тренироваться команду такого уровня, вы должны обладать соответствующими навыками. Мы следили за ним. Я могу сказать, что у нас были переговоры, и в будущем, я думаю, он может возглавить Барселону,
– процитировали слова Планеса со ссылкой на Sky Sport Italia.
Отметим, что с ноября 2021 года Барселону возглавляет бывший легендарный полузащитник клуба Хави. Он заключил соглашение с "сине-гранатовыми" до конца июня 2024-го.
Де Дзерби оказался в Украине
- Вместо Испании экс-тренер Сассуолло приехал в Шахтер. Наставник возглавляет "горняков" с мая 2021 года.
- Его соглашение с донецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
- Во главе дончан Де Дзерби уже провел 30 матчей, в которых Шахтер одержал 20 побед, расписал 5 мировых и потерпел столько же поражений.
- Первую часть сезона УПЛ Шахтер окончил в статусе лидера. Отрыв от идущего вторым Динамо составляет 2 очка.