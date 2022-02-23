Планес: Он может возглавить Барселону

42-летний итальянский специалист мог оказаться не в Украине, а работать в солнечной Испании. Каталонская Барселона всерьез рассматривала кандидатуру Роберто Де Дзерби среди кандидатов на тренерское кресло команды. Об этом рассказал бывший спортивный директор каталонцев Рамон Планес.

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По словам Планеса, стиль работы специалиста полностью подходил под Барселону, потому испанский гранд вел переговоры с нынешним наставником Шахтера.

Экс-директор каталонцев сравнил стиль Де Дзерби с работой тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы и не исключил, что в будущем итальянский наставник может возглавить тренерский мостик Барселоны.

Чтобы тренироваться команду такого уровня, вы должны обладать соответствующими навыками. Мы следили за ним. Я могу сказать, что у нас были переговоры, и в будущем, я думаю, он может возглавить Барселону,

– процитировали слова Планеса со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отметим, что с ноября 2021 года Барселону возглавляет бывший легендарный полузащитник клуба Хави. Он заключил соглашение с "сине-гранатовыми" до конца июня 2024-го.

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