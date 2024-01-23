В результате обстрела Киева поврежден спортивный комплекс Укрзализныци: фото разрушений

Российские войска утром 23 января нанесли ракетную атаку по Украине. В Киеве раздалось несколько взрывов почти во всех районах города.

В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Из-за падения обломков ракеты на стадион "Локомотив" три человека получили серьезные ранения, один человек в критическом состоянии.

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Армия РФ попала в спортивный комплекс Укрзализныци

В настоящее время на месте работают взрывотехники и ГСЧС, отметили в компании.

"Ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона... К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было", - написали в Укрзализныци.

Там добавили, что по завершении спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. "Тренировки на сегодняшний день отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся", - убеждены в ведомстве.

В результате обстрела Киева поврежден спортивный комплекс Укрзализныци / Фото компании

Что известно о ракетной атаке по Украине