В результате обстрела Киева поврежден спортивный комплекс Укрзализныци: фото разрушений
Источник:Укрзализныця
Российские войска утром 23 января нанесли ракетную атаку по Украине. В Киеве раздалось несколько взрывов почти во всех районах города.
В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Из-за падения обломков ракеты на стадион "Локомотив" три человека получили серьезные ранения, один человек в критическом состоянии.
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Армия РФ попала в спортивный комплекс Укрзализныци
В настоящее время на месте работают взрывотехники и ГСЧС, отметили в компании.
"Ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона... К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было", - написали в Укрзализныци.
Там добавили, что по завершении спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. "Тренировки на сегодняшний день отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся", - убеждены в ведомстве.
Что известно о ракетной атаке по Украине
- В результате российской ракетной атаки по Киеву известно о 18 пострадавших, из них 13 – госпитализированы, в том числе – трое детей.
- В Киевской области спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.
- В результате атаки по Павлограду один человек погиб, еще один – травмирован.
- В Харькове есть попадание в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще 35 – пострадали.