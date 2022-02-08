Спортивный фильм "Король Ричард" с Уиллом Смитом претендует на "Оскар"

Состоялось объявление номинантов премии Оскар-2022. За победу поборются и несколько фильмов на спортивную тематику. Среди них и в номинации на лучший фильм.

Король Ричард

В номинации "Лучший фильм" сразу десять претендентов. Среди них и фильм "Король Ричард", сообщает 24 канал.

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Это фильм о Ричарде Уильямсе – отце теннисисток Винус и Серены. Первую тренировку он провел им в четыре года. В итоге сестры выиграли на двоих более сотни теннисных турниров, и были первыми ракетками мира.

Главную роль в этом фильме исполнил Уилл Смит. За эту роль он претендует на награду как "Лучший актер".

Поборется фильм и за победу в номинации "Лучший оригинальный сценарий". А песня Be alive – в номинации "Лучшая песня к фильму".

Всего у ленты сразу шесть номинаций.

Смотрите трейлер фильма "Король Ричард"

Кто еще претендует на награды

"Король Ричард" – не единственный фильм на спортивную тематику, претендующий на соискание "Оскара".

Итальянский фильм "Рука Бога" претендует на награду как "Лучший иностранный фильм". Это история о подростке Фабиетто Скизе, который живет в Неаполе. История его взросления на фоне перехода легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны в Наполи после того, как он забил Англии гол на чемпионате мира, который назвали "рукой Бога".

За борьбу в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" поборется российский "Боксбалет". Он о балерине Оле, которая встретила боксера Евгения. И насколько велик контраст между их мирами.

В категории "Документальный полнометражный фильм" среди претендентов есть "Спасение". Это история о том, как юношеская команда по футболу вместе с тренером застряла в затопленной пещере в Таиланде в 2018 году. И смелая история их спасения.

Церемония награждения кинопремии Оскар состоится 8 февраля.