Король Річард

В номінації "Найкращий фільм" одразу десять претендентів. Серед них і фільм "Король Річард", повідомляє 24 канал.

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Це фільм про Річарда Вільямса – батька тенісисток Вінус та Серену. перше тренування він провів їм у чотири роки. У підсумку сестри виграли на двох понад сотню тенісних турнірів, і були першими ракетками світу.

Головну роль в цьому фільмі виконав Вілл Сміт. За цю роль він претендує на нагороду як "Найкращий актор".

Змагатиметься фільм і за перемогу в номінації "Найкращий оригінальний сценарій". А пісня Be alive – у номінації "Найкраща пісня до фільму".

Загалом у стрічки одразу шість номінацій.

Дивіться трейлер фільму "Король Річард"

Хто ще претендує на нагороди

"Король Річард" – не єдиний фільм на спортивну тематику, який претендує на здобуття "Оскара".

Італійський фільм "Рука Бога" претендує на нагороду як "Найкращий іноземний фільм". Це історія про підлітка Фабієтто Скізе, який мешкає в Неаполі. Історія його дорослішання на фоні переходу легендарного аргентинського нападника Дієго Марадони до Наполі після того, як він забив Англії гол на чемпіонаті світу, який назвали "рукою Бога".

За боротьбу в категорії "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" змагатиметься російський "Боксбалет". Він про балерину Олю, яка зустріла боксера Євгена. І наскільки великий контраст між їхніми світами.

У категорії "документальний повнометражний фільм" серед претендентів є "Порятунок". Це історія про те, як юнацька команда з футболу разом з тренером застрягла у затопленій печері в Таїланді у 2018 році. Та смілива історія їх порятунку.

Церемонія нагородження кінопремії Оскар відбудеться 8 лютого.