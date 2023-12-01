Вскоре в Украине болельщики могут вернуться на трибуны – поручение правительства

В условиях военного положения спортивные мероприятия и соревнования проводятся в Украине при отсутствии зрителей. Однако скоро все может измениться.

Сегодня, 1 декабря, правительство по предложению Министерства молодежи и спорта Украины поручит Минмолодежьспорта совместно с другими органами принять меры по допуску зрителей на спортивные соревнования с учетом норм, действующих во время военного положения.

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У болельщиков есть шанс вернуться на трибуны

Уже почти два года все спортивные соревнования в Украине проводятся без зрителей. Причиной является военное положение, объявленное после начала полномасштабного военного вторжения РФ.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины заявляло о намерении разработать условия безопасности для допуска зрителей на спортивные соревнования и обсуждение возможного формата такого допуска с правительством.

Напомним, в июне КГК УАФ наказал сразу несколько клубов УПЛ за присутствие болельщиков на трибунах во время матчей. Клубы-нарушители были оштрафованы на кругленькие суммы.