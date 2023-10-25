Киевский ХИТ сенсационно сыграл вничью со Спортингом в дебютном матче футзальной ЛЧ – видео
Чемпион Украины по футзалу киевский ХИТ сыграл первый матч группового раунда ЛЧ. Соперником украинской команды был титулованный португальский Спортинг.
Спортинг (Португалия) – ХИТ (Украина) 2:2
Голы: Мерлим, 15, Матуш, 27 – Абакшин, 15, 36
Португальский клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне дошел до финала турнира. Так что в отчетном поединке хозяева площадки были безоговорочными фаворитами, пишет 24 Канал.
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Сенсация от украинцев
Матч начался без неожиданностей. На 15-й минуте встречи Спортинг усилиями Мерлима повел в счете. Однако сразу же подопечные Олега Лукьяненко восстановили равновесие. Даниил Абакшин замкнул прострел из углового.
На 27-й минуте лиссабонцы во второй раз вышли вперед. Жоау Матуш воспользовался ошибкой защиты киевлян. Чемпионы Украины ответили за 5 минут до завершения поединка. Даниил Абакшин оформил дубль, откликнувшись на пас Сергея Журбы.
2:2 – украинская команда сенсационно отобрала очки у фаворита.
В турнирной таблице ХИТ и Спортинг делят первое-второе место. Второй матч группы 1 между казахстанским Аятом и хорватским Олмисумом начнется в 21:00.
Видеообзор матча Спортинг – ХИТСвой следующий матч киевский ХИТ сыграет 26 октября против хорватского Олмиссума. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.