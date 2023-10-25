Киевский ХИТ сенсационно сыграл вничью со Спортингом в дебютном матче футзальной ЛЧ – видео

Чемпион Украины по футзалу киевский ХИТ сыграл первый матч группового раунда ЛЧ. Соперником украинской команды был титулованный португальский Спортинг.

Спортинг (Португалия) – ХИТ (Украина) 2:2

Голы: Мерлим, 15, Матуш, 27 – Абакшин, 15, 36

Португальский клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне дошел до финала турнира. Так что в отчетном поединке хозяева площадки были безоговорочными фаворитами, пишет 24 Канал.

Читайте также Борьба за первое место в квалификации: сборная Украины по футзалу сыграла в ничью с Сербией

Сенсация от украинцев

Матч начался без неожиданностей. На 15-й минуте встречи Спортинг усилиями Мерлима повел в счете. Однако сразу же подопечные Олега Лукьяненко восстановили равновесие. Даниил Абакшин замкнул прострел из углового.

На 27-й минуте лиссабонцы во второй раз вышли вперед. Жоау Матуш воспользовался ошибкой защиты киевлян. Чемпионы Украины ответили за 5 минут до завершения поединка. Даниил Абакшин оформил дубль, откликнувшись на пас Сергея Журбы.

2:2 – украинская команда сенсационно отобрала очки у фаворита.

В турнирной таблице ХИТ и Спортинг делят первое-второе место. Второй матч группы 1 между казахстанским Аятом и хорватским Олмисумом начнется в 21:00.

Видеообзор матча Спортинг – ХИТ

Свой следующий матч киевский ХИТ сыграет 26 октября против хорватского Олмиссума. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.